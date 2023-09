Cagliari, 86enne travolta da un Suv in via dell’Abbazia muore al Brotzu

Ennesima croce sulle strade della Sardegna in pochissimi giorni, ancora una volta a Cagliari. Un’anziana di 86 anni residente nel rione di Genneruxi, Delia Cannas, è stata travolta da un Suv mentre stava attraversando vicino alle strisce pedonali. Il guidatore non è riuscito ad evitarla, colpendola e facendola cadere. La Cannas ha battuto in maniera abbastanza violenta la testa sull’asfalto: soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso al Brotzu ma lì, appena arrivata, ha smesso per sempre di respirare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia Locale. Scontata l’apertura di un’inchiesta, come da prassi, per omicidio stradale.