Dramma in via Corte D’Appello, nel quartiere Castello a Cagliari. Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita in casa sua. Da una prima ricostruzione, sembra la morte risalga a diversi giorni fa e l’allarme è stato lanciato da alcuni vicini della signora, che hanno notato non solo li sgradevole odore provenire dall’abitazione ma anche la posta accumulata.

I vigili del fuoco si sono occupati di aprire la porta dell’appartamento, dove poi è avvenuta la tragica scoperta. Non risultano segni di violenza sulla signora è il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.