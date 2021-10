Cagliari, 27enne travolto da una Smart in via Torricelli: trasportato in codice rosso al Brotzu

Pauroso incidente in serata in via Torricelli a Cagliari. Un giovane di ventisette anni è stato travolto, vicino alle strisce pedonali da una Smart. L’impatto è stato molto forte, il giovane è finito sull’asfalto ed è rimasto ferito. L’allarme è stato dato subito e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I soccorritori, dopo avergli prestato le primissime cure, l’hanno trasportato a sirene spiegate all’ospedale Brotzu, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi dei medici rimane riservata. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Locale. Gli agenti hanno ricostruito l’esatta dinamica dello schianto e hanno sottoposto il guidatore all’alcoltest. L’esito è stato negativo.