Cagliari, 16 posti di lavoro a tempo indeterminato: via al concorso all’Università

Via al concorso all’Università di Cagliari. L’Ateneo cerca la copertura di 16 posti a tempo indeterminato e pieno, di cui 1 posto di categoria D, e 15 posti di categoria C, aree diverse. Per l’esattezza: 14 posti categoria C – Area amministrativa, 1 posto categoria C – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio Audiovisivo e 1 posto categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. La scadenza è prevista per il 20 Gennaio 2020.