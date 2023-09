“Cafoni a Monserrato, occupano i parcheggi rosa per farsi 2 chiacchiere alle macchinette”

Monserrato – Parcheggi rosa riservati alle future mamme occupati da automobilisti indisciplinati che spesso rubano la sosta anche “per prendere un caffè al bar o farsi due chiacchiere alle macchinette.

Faccio quindi un appello per invitare tutti ad avere più sensibilità verso questo tema e garantire la giusta attenzione alle necessità dei futuri genitori. Siamo noi a rendere una comunità degna di questo nome” spiega una residente. Una problematica alla quale basterebbe veramente poco per porre rimedio, ossia adoperare il rispetto anche quando si parcheggia. Non solo strisce gialle per gli stalli riservati ai disabili, in molti comuni sono presenti anche quelli rosa che garantiscono un posto riservato alle future mamme. Una premura per chi ha il pesante pancione, un atto di gentilezza per evitare lunghe camminate. “Vorrei porre l’attenzione su un problema che, ahimè, vivo da qualche mese. Ormai abito a Monserrato con il mio compagno da 3 anni e al momento sono incinta di 7 mesi. C’è sempre stato un grosso problema di parcheggio in questa zona, ma siamo stati ben lieti di vedere che c’è un parcheggio rosa proprio accanto a casa nostra, in via del Redentore, angolo via Virgilio. Peccato che venga molto spesso occupato da persone che non sono in possesso del pass e questo ai miei occhi è un grave gesto di inciviltà. Oltre il fatto che non è più cortesia, ma obbligo lasciare il posto libero se non in possesso dell’apposito pass, forse ci si dimentica che si può creare un reale disagio a chi ne ha veramente bisogno, anche se si sosta per pochi minuti. Anche perché spesso queste brevi soste “urgenti” vengono fatte per prendere un caffè al bar o farsi due chiacchiere alle macchinette.

