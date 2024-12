Un albero è caduto tra Decimomannu e Assemini: la viabilità è starà chiusa momentaneamente al traffico. Vigili del fuoco in azione, la sindaca Monica Cadeddu: “Si consiglia di seguire le indicazioni alternative segnalate e di prestare attenzione durante la guida nei dintorni”. Il viale alberato, molto trafficato tutti i giorni che collega i due centri abitati, è stato chiuso al transito a causa della caduta di un albero che non ha retto alla furia del maestrale. Nessun mezzo coinvolto, per fortuna la pianta non ha causato danni a persone o cose. Sul posto è presente la polizia municipale e due squadre dei vigili del fuoco.