Cade un albero all’Università, feriti tre studenti

Momenti di terrore all’interno dell’Università di Fisciano, in provincia di Salerno. Attorno alle 13 un albero è caduto alla Facoltà di ingeneria ferendo tre ragazzi. I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, sono stati portati in codice rosso all’ospedale San Leonardo. Uno è ricoverato in terapia intensiva. Stando ai primi rilievi, il pino alto 15 metri avrebbe ceduto a causa del forte vento delle ultime ore. I vigili del fuoco si sono occupati di tagliare parti dell’albero per permettere ai sanitari del 118 di intervenire per soccorrere i ragazzi feriti. Carabinieri e Polizia si stanno occupando dei rilievi del caso per ricostruire l’accaduto mentre i vigili del fuoco hanno già messo in sicurezza l’area coinvolta.