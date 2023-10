Cade in una buca coperta da foglie a Selargius e si rompe i denti: donna risarcita dal Comune

È caduta in una buca, risultata coperta da alcune foglie, a Selargius, il cinque luglio 2022. Nicoletta Laconi ha sbattuto per terra con la faccia e, a causa dell’impatto, ha riportato gravi danni ad alcuni denti. La donna, assistita dall’avvocatessa Katia Seguri, dopo due settimane ha presentato una richiesta ufficiale di danni al Comune, sostenendo che la colpa dell’incidente fosse imputabile interamente all’amministrazione comunale. E, dopo un anno e mezzo e varie cure e sedute dal dentista, è arrivata la risposta da parte dell’amministrazione: ok al risarcimento danni, si tratta di 5821 euro tondi che, presto, finiranno nelle tasche della Laconi. A differenza di altri casi, il cittadino non si è rivolto al giudice ma solo protocollato, grazie all’aiuto di un legale, una formale richiesta di risarcimento.

Dalle casse comunali, alla fine, usciranno 1500 euro. Il resto del denaro arriverà dalla compagnia assicurativa con la quale l’amministrazione, già da anni, ha stretto degli accordi.