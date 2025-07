Tragedia questa mattina attorno alle 8 e 40 nel porticciolo di Padenghe sul Garda, vicino Brescia. Un operaio stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando – forse per un malore – è caduto in acqua ed morto. Nella caduta ha sbattuto anche la testa. A notare l’accaduto in persona che si trovava lì in quel momento. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’unità navale della Guardia Costiera GC A58 e i sommozzatori dei pompieri di Malpensa, giunti sul posto in elicottero. Sono stati proprio i sommozzatori a recuperare il corpo del 59enne. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, per l’operaio era già troppo tardi. La polizia e la Procura di Brescia si stanno occupando della ricostruzione della dinamica della tragedia.

