Cacciatori morti a Quartu, il dolore del sindaco Milia: “Siamo senza parole, stringiamoci alle famiglie”. La scomparsa dei due giovanissimi cacciatori quartesi, Giacomo Desogus e Matthias Steri, non lascia indifferente il primo cittadino: “La notizia giunta oggi all’alba riguardo i due ragazzi quartesi ritrovati senza vita nelle campagnedi Quartu ha lasciato tutti senza parole. La perdita improvvisa di familiari o amici è sempre difficile da accettare; lo è ancora di più quando vengono coinvolti dei giovani, che sono la linfa della nostra società. Esprimo il mio personale cordoglio, quello dell’Amministrazione comunale, di tutta la comunità quartese per quanto accaduto a Santu Lianu e mando un abbraccio alle famiglie in questo momento di dolore, nel quale diventa ancora più importante da parte di tutta la comunità manifestare la propria vicinanza e la propria sensibilità”, conclude il sindaco di Quartu Graziano Milia.