Cacciatore 38enne infortunato a Iglesias, salvato dai tecnici del Soccorso Alpino a San Marco. Si è appena concluso l’intervento per il recupero di un cacciatore infortunato da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna.

L’uomo, F. P., 38 anni, era impegnato in una battuta di caccia quando a causa di una caduta ha riportato un trauma a una caviglia che gli ha impedito di muoversi. Dopo avere raggiunto l’uomo, lo

hanno stabilizzato e imbarellato per trasportarlo con la tecnica della por tantina fino alla strada, dove lo attendeva l’ambulanza dell’ A V AD di Domusnovas per il trasporto in ospedale.