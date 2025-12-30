Resta al momento un mistero ciò che è accaduto lo scorso 22 dicembre, quando si sono perse le tracce del 37enne Cristian Carta da Burcei. Al momento, dopo giornate di angoscia e grande dispiegamento di forze, le ricerche di Cristian si sono fermate.

E’ alto circa 1 metro e 65, ha barba e capelli scuri e, al momento dell’allontanamento, indossava una felpa grigia, pantaloni in felpa scuri e scarpe blu. Per individuarlo è stato messo in campo un ingente schieramento di uomini e donne, supportato anche dall’utilizzo di droni dotati di termocamera, che hanno perlustrato l’area senza sosta.

Non si smette ovviamente di lanciare appelli a chiunque possa fornire elementi utili a ritrovare Cristian attraverso segnalazioni alle forze dell’ordine.