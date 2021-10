Bunga Bunga e Olgettine, assolto Berlusconi: per i giudici non comprò il silenzio del pianista

Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani sono stati assolti, perché il fatto non sussiste, a Siena nello stralcio del processo Ruby ter, dove Berlusconi e Mariani erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Lo confermano i legali del leader di Forza Italia. Questa la sentenza del tribunale dopo circa un’ora e mezza di camera di consiglio. Il Cavaliere non era presente in aula. Berlusconi era accusato di aver pagato Mariani per convincerlo a dichiarare il falso sulle famose serate di Arcore, quelle dei “Bunga Bunga” e delle “Olgettine”, giovanissime ragazze che invece sono a processo a Milano. L’accusa, con il pm Valentina Magnini, aveva chiesto per entrambi gli imputati una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione.

“Ho sentito Berlusconi poco fa, è evidentemente sollevato e soddisfatto”, ha detto l’avvocato Federico Cecconi, uno dei legali del Cavaliere, dopo che il tribunale di Siena ha assolto l’ex premier. “Certamente questo è un buon viatico per il futuro”, ha aggiunto riferendosi a possibili ricadute positive sul processo Ruby ter in corso a Milano. “Questo dobbiamo considerarlo un frammento di un procedimento più ampio ma le caratteristiche, le imputazioni, l’impostazione accusatoria era la medesima e quindi noi confidiamo, e anche qui posso cadere nella banalità ma me lo perdonerete, in attesa di leggere le motivazioni, ma certamente questo è un buon viatico per il futuro”. Nelle conclusioni odierne l’accusa aveva chiesto 4 anni per entrambi gli imputati.