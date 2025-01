Accolte con gioia dai residenti, a Sant’Andrea come a Santa Lucia, sono state posizionate in modo tale da favorire la socializzazione e il tempo da trascorrere all’aria aperta. Una partita a carte o anche uno spuntino da consumare in compagnia, ma ciò che è avvenuto la notte scorsa non è proprio ciò che si auspicava. Bottiglie di super alcolici abbandonate sul tavolo e, in terra, un tappeto di rifiuti. Un rammarico per chi ha notato l’inciviltà questa mattina: “Serve più impegno all’interno delle famiglie e della scuola, fin dai primi anni, per far crescere delle generazioni di ragazzi più responsabili ed educati alla civiltà e al bene comune” esprime un cittadino. C’è chi invoca anche un sistema di videosorveglianza a tappeto o più cestini sparsi nel territorio, anche se, alla fine, basterebbe un pò più di senso civico.