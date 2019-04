Incidente sulla 125 a Quartucciu, nei pressi del bivio per Maracalagonis. Due auto si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, e ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, insieme ai soccorritori del 118 a bordo di due ambulanze. Gli operatori hanno provveduto a soccorrere gli occupanti dei veicoli e a mettere in sicurezza la strada. Si registrano comunque delle code.