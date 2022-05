Bruttissimo incidente al Poetto: l’auto finisce contro il lampione, gravissima una donna

Ancora un bruttissimo incidente stradale nel Lungomare Poetto. Una donna gravissima estratta dalle lamiere dai vigili del Fuoco del Comando, partiti intorno alle 14 per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare una donna alla guida di un’autovettura ha perso il controllo finendo su un lampione dell’illuminazione pubblica. Gli operatori VVF congiuntamente agli operatori sanitari inviati dal 118 hanno estratto la donna che è stata trasportata in ospedale con un codice rosso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, sul posto è intervenuto un tecnico la rimozione del lampione.