Brutale assalto in tabaccheria a Pirri, rubano i soldi e mandano in ospedale il titolare

Sono entrati verso le 10 nella tabaccheria di via Riva Villasalta a Cagliari, al civico 32 di Pirri, con il volto coperto da due cappellini per non farsi riconoscere. Hanno minacciato il proprietario, un uomo di 41 anni, chiedendogli di consegnare l’incasso. Alle sue resistenze hanno risposto con violenza, sferrando calci e pugni, provocandogli ferite e impedendogli di reagire. Hanno rubato il registratore di cassa, con 200 euro all’interno, e sono fuggiti con un’auto. Il 41enne è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e gli investigatori della squadra mobile che hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori della rapina che, al momento, si sono dileguati nel nulla.