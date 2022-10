Bruciarono un’auto a Monserrato, 4 giovani incastrati dalle telecamere

Il 21 ottobre, alle ore 16, a Monserrato, i Carabinieri della Stazione, a conclusione delle indagini, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per danneggiamento seguito da incendio in concorso, una 23enne di Cagliari, un 21enne di Selargius che si trova agli arresti domiciliari, un 21enne di Quartu anch’egli agli domiciliari e una 19enne di Maracalagonis. Secondo i militari, che hanno raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i 4 giovani cono gli esecutori materiali del danneggiamento con fuoco della Fiat 500, di proprietà di una 24enne di Assemini, avvenuto in via Marconi a Monserrato il 7 settembre.