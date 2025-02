Intervento dei Vigili del fuoco ad Assemini, intorno alle 4:40 di oggi, per un incendio che ha coinvolto due auto in sosta nella via Coghe.

Sul posto é intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della centrale operativa di Cagliari, con il supporto di un’autobotte, che ha provveduto a spegnere le fiamme, ha messo in sicurezza l’area e ha prestato soccorso agli occupanti dell’appartamento in prossimità delle auto, due anziani, con la casa invasa dal fumo.

Sul posto, oltre alle squadre VF, anche il personale sanitario con un’ambulanza e le forze dell’ordine.