“Brotzu, Oss impiegati come facchini o magazzinieri: trattati come schiavi e tolti dall’assistenza ai malati”

“Brotzu, Oss impiegati come facchini o magazzinieri”: scatta un esposto, sindacati in trincea. La denuncia è firmata da Fabio Sanna della Uil, Stefano Trogu e Antonina Usala della Rsl, e da Salvatore Pinna, coordinatore regionale degli Oss: “Sono giunte delle segnalazioni attraverso immagini fotografiche di Operatori Socio Sanitari che vengono impiegati impropriamente per attività di facchinaggio e magazzino. Più specificatamente nelle segnalazioni sta emergendo che all’interno della nostra Azienda si utilizzino gli OSS per attività che nulla hanno a che fare con l’attività prevista dal Profilo Professionale, facendo uso dei Transpallet ( manuali o elettrici) dal magazzino o Farmacia, ai vari reparti. Il transpallet è comunemente definito come un carrello elevatore con guidatore a piedi o a bordo (in genere su una pedana) munito di forche e adibito alla sola movimentazione di merci. La banca dati Infor.Mo, il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni sul lavoro ( INAIL) ha catalogato oltre 8.200 casi di infortuni mortali e gravi avvenuti tra il 2002 e il 2015. I Dirigenti dell’ARNAS Brotzu sono a conoscenza di questi fatti? Davvero i preposti dell’Arnas Brotzu confondono gli OSS con gli addetti ai magazzini? Si pensa davvero di poter utilizzare questa figura in maniera impropria andando a sopperire di volta in volta le carenze nella dotazione organica? Andando avanti di questo passo non facciamo altro che accelerare il processo di usura psico-fisica ( già precario) di questi lavoratori, sottraendoli dal prezioso tempo necessario che potrebbero dedicare all’assistenza al malato e alla collaborazione con gli infermieri stessi. Davvero si pensa di combattere l’esodo del personale in questa maniera?

L’operatore nasce con la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 come figura di supporto al processo di assistenza infermieristica e con l’arrivo del nuovo CCNL saranno inseriti nell’area socio sanitaria. E’ una figura fondamentale che deve essere impiegata nel rispetto del proprio profilo professionale, destinato ad operare, collaborare e cooperare con gli infermieri,non certo impiegato come magazzinieri o peggio ancora come facchini. Davvero si pensa di combattere il demansionamento degli infermieri in questa maniera? In virtù di quanto esposto, chiediamo a questa Amministrazione un incontro urgente per affrontare la grave tematica e annunciando fin d’ora iniziative di lotta per la tutela sia degli operatori Socio Sanitari che degli stessi Infermieri che devono trovare al loro fianco un prezioso supporto”.

Anche Attilio Carta e tutta la Uil Fpl commenta duramente quel che sta avvenendo al Brotzu: “La pesante situazione organizzativa all’ARNAS “G.Brotzu” di Cagliari non sembra minimamente attenuarsi, anzi!

Infatti si assiste ad un continuo progressivo, quanto pericoloso, incremento della stressante confusione che ricade inesorabilmente sugli Operatori, con nefaste ripercussione in termini di Stress da Lavoro Correlato oramai al limite della soglia della sopportazione Professionale e Personale.

È del tutto evidente che tutto ciò determina una pesante demotivazione professionale e lavorativa con palese incremento delle assenze per malattia e infortunio di varia natura.

La cosa più grave è però la totale inerzia e silenzio dell’amministrazione a fronte delle ripetute numerose specifiche denunce del sindacato in tal senso.

Di recente l’Azienda è stata condannata al pagamento di diverse centinaia di migliaia di Euro per risarcire il danno psicologico e professionale degli Infermieri costretti per molto tempo a prestare la loro attività professionale in un pesante contesto di Demansionamento professionale.

Ebbene, la lezione non è stata minimamente colta dall’apparato organizzativo aziendale.

Infatti anziché porre finalmente rimedio invertendo completamente la rotta si sta unicamente procedendo a scaricare su altri Operatori (OSS) le infinite falle lavorative.

E’ infatti sempre più palese che sti sta distogliendo gli OSS dal “sussidio” all’assistenza al paziente, per essere destinati incessantemente a Lavori di puro facchinaggio.

Qualcuno si sta convincendo o sta tentando di trasformare gli OSS nei “nuovi schiavi.0“

Questo la UIL lo contrasterà sempre con la massima determinazione.

Anche perché, si fa notare, gli schiavi non esistono più da tempo nemmeno nelle piantagioni di cotone del profondo Texas americano”, conclude Attilio Carta della Uil.