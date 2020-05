Brotzu, la protesta dei trapiantati: “Vogliono bloccare i tamponi e i prelievi, pronti alla protesta pubblica”. Grande preoccupazione tra i trapiantati cagliaritani. Pino Argiolas, presidente di Prometeo, annuncia: “Arrivano anticipazioni molto brutte dal Brotzu con un possibile blocco dei tamponi e dei prelievi ematici con relativi dosaggi degli immunosoppressori e controlli ai trapiantati.

Questa è la volta che la nostra associazione Prometeo Aitf sarà costretta ad organizzare una protesta pubblica con tantissimi trapiantati proprio nel piazzale del Brotzu. Abbiamo comunicato le nostre preoccupazioni al D.G.dell’Assessorato Regionale alla Sanità, dott.Marcello Tidore, ci aspettiamo un suo intervento rapido per sbloccare la situazione. Se saremo costretti sapremo organizzarci per protestare contro chi non vuole una buona sanità con operatori seri e responsabili”, attacca Pino Argiolas lanciando l’allarme per i trapiantati sardi.