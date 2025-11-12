I carabinieri sono intervenuti in piena notte a Iglesias, nel sud Sardegna, grazie a una chiamata al numero unico di emergenza 112, effettuata da un vicino di casa che aveva segnalato una violenta lite familiare in corso: arrivati sul posto, i carabinieri hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva aggredito la moglie convivente, la quale presentava ecchimosi e segni di percosse su braccia e gambe. E’ stato così arrestato un 60enne operaio del luogo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. La donna, dopo aver riconquistato la calma, ha deciso di sporgere querela, riferendo anche di ulteriori e pregressi episodi di violenze, offese e minacce di morte subite nel tempo. Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato accompagnato in caserma e poi trasferito in carcere a Uta.