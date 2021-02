“Borsellino perso e ritrovato vuoto al cimitero di Assemini, dentro c’erano 600 euro: ridateceli”

Un borsellino smarrito nel cimitero di Assemini con dentro seicento euro. Dei soldi, però, “non c’è più traccia”, così come “della carta bancomat e del pin”. A denunciare il fatto è Monica Diana, ex commessa e, attualmente, casalinga. L’ha fatto con un post in un gruppo Fb di Assemini, dove già da un paio di giorni stava scrivendo appelli su appelli per cercare di ritrovare il borsellino. Qualche ora fa, l’amara scoperta: “L’ha trovato uno dei custodi del cimitero, purtroppo vuoto. Io e mamma siamo andate lì domenica mattina, subito dopo aver prelevato al bancomat i seicento euro della sua pensione. L’ha smarrito ma se n’è accorta solo ieri, quando doveva uscire per fare alcune spese. Borsellino vuoto, oltre ai soldi mancano anche il bancomat e il fogliettino dove c’è scritto il pin: ho già provveduto a bloccare la carta”, racconta la donna.

“Mamma, quando l’ha scoperto, si è messa a piangere, è disperata. Qualche ora fa è andata dai carabinieri per sporgere denuncia, anche perchè il custode del cimitero ci ha detto che ci sono alcune telecamere”, racconta la Diana a Casteddu Online. Nel gruppo Fb di Assemini si scaglia contro chi ha svuotato il portafoglio: “Certo, fanno comodo 600 euro trovati di buon mattino senza aver fatto nessun fatica”. Poi, l’appello: “Spero che chi li ha presi si metta una mano sulla coscienza e ce li restituisca: il mio numero è il +393334247385”.