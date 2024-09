Bomba carta contro una fioreria a Quartu, il titolare: “Non ho mai avuto problemi con nessuno”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I danni non sono ingenti ma l’interrogativo è molto più pesante dell’aspetto economico: una goliardata, sempre se si può definire così il lancio di una bomba carta contro la serranda di un negozio, o qualcosa di più grave? Vanno avanti le indagini dei carabinieri di Quartu in merito a quanto avvenuto due notti fa in via Fadda, dove qualcuno ha preso di mira il negozio I figli dei fiori di Valentino Casula, noto imprenditore, anche tra i gestori del Flower Park a Pitz’e Serra. Al momento non c’è una pista precisa: qualche balordo potrebbe infatti aver lanciato l’ordigno proprio contro quella serranda giusto per il “gusto” di fare dei danni.

“Di sicuro io non ho mai avuto problemi con nessuno”, precisa Casula. “Forse qualcuno è geloso della mia attività e di ciò che faccio”. Solo ipotesi, beninteso. “Per quanto mi riguarda andrò assolutamente avanti, non mi faccio certo fermare da un fatto simile”.