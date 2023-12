“Bollicine” compie 40 anni: anche Cagliari nell’album dei ricordi di “Blasco”

Nella vita spericolata del Blasco anche Cagliari tra i ricordi dell’artista tanto amato dagli italiani: in occasione dei 40 anni di “Bollicine”, un carosello in cui, tra le note della celebre canzone, si vede benissimo il cartellone del concerto a Cagliari del 1982. Un brano che invoca a vivere, anche in mezzo ai “guai” anziché un’esistenza triste e insignificante. Un mito intramontabile e da domani un clip, che è già diventato virale sui social. “La storia di com’è nata Vita Spericolata è nota. Vasco aveva tra le mani il provino di Tullio Ferro con la musica della canzone ed erano mesi che tentava di scriverci il testo. Fino a quel pomeriggio d’estate del 1982, quando Vasco era a Cagliari per un concerto e si mise a piovere tanto forte che lo spettacolo fu cancellato. Così Vasco si ritrovò in macchina da solo, in un posto sconosciuto, per di più sotto una pioggia battente a ripensare a quel testo che non arrivava e si domandò: «Io cosa voglio?». La risposta che diede corrisponde naturalmente al titolo del brano che iniziò a scrivere li per lì, di getto, nell’abitacolo dell’auto ferma sul ciglio della strada mentre fuori infuriava il temporale.

Proprio da questa storia trae ispirazione il video di animazione prodotto da Chiaroscuro Creative, come racconta il regista Arturo Bertusi” si legge nella pagina ufficiale di Vasco Rossi.