Bollette della luce quasi triplicate all’aeroporto di Cagliari: e si spera nel ritorno dei turisti russi

Il caro bollette non perdona e colpisce a gamba tesa anche l’aeroporto di Cagliari Elmas dove nel giro di qualche i costi sono praticamente triplicati. Secondo quanto emerso durante gli stati generali del turismo che si sono svolti oggi a Cagliari, in pochi mesi la bolletta dell’energia elettrica nello scalo di Cagliari-Elmas è passato da 300 a 800mila euro al mese. Un dato che naturalmente, nonostante la stagione record, può mettere in difficoltà l’aeroporto. La speranza, oltre a un taglio delle bollette, è anche e forse soprattutto un’altra: il ritorno dei turisti russi, praticamente inesistenti per tutta la stagione estiva.