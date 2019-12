Bocconi avvelenati per i cani a Flumini, scatta l’allarme: Ieri è morto un quattro zampe, stiamo attenti”. Ecco l’appello diffuso sui social network e diventato virale, scritto da Denise e condiviso da tanti animalisti: “Attenzione :via Santu Lianu, Flumini di Quartu. Stanno cospargendo i terreni, privati e non, di bocconi avvelenati. Ieri è morto il cane di una vicina, oggi sono stati trovati tre gatti della mia colonia morti. Non lasciate girare i vostri cani e gatti liberamente. Stiamo provvedendo a denunciare l’accaduto alla polizia ambientale”.