Blitz di Finanza e Carabinieri a Sant’Elia: un algerino e un cagliaritano in manette

Blitz dei cinofili della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ieri a Sant’Elia. Nel corso dell’operazione sono stati fermati un algerino di 34 anni e un cagliaritano di 32, entrambi incensurati. Sottoposti a perquisizione personale e domiciliare i militari hanno rinvenuto marijuana per un peso di oltre 65 grammi e circa 220 di hashish, 720 euro in contanti, coltelli e strumenti per la suddivisione in dosi dello stupefacente. I due sono finiti gli arresti domiciliari, oggi si terrà il rito direttissimo.