I carabinieri del comando provinciale di Cagliari hanno concluso con successo un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sintetiche, arrestando una donna di 29 anni, residente a Quartu Sant’Elena e domiciliata a Decimomannu.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa mentre era intenta nell’attività di cristallizzazione artigianale di 50 grammi di ketamina all’interno della sua abitazione. Per evitare di essere scoperta durante il trasporto, la droga era stata sciolta in acqua. Giunta a destinazione, la 29enne utilizzava una padella per far evaporare il liquido e ottenere cristalli puri, pronti per essere suddivisi in dosi da immettere nel mercato illecito.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato ulteriori elementi che confermano l’attività di spaccio: 1.300 euro in contante, ritenuti provento della vendita di stupefacenti, bilancini di precisione per la suddivisione delle dosi e materiale per il confezionamento delle singole porzioni. Il ritrovamento di tali strumenti dimostra l’organizzazione e la metodologia con cui la donna portava avanti la sua attività criminale.

Tutti i materiali sequestrati, compresi i soldi e la droga, sono stati posti sotto sequestro e saranno oggetto di ulteriori accertamenti tecnici. Le analisi chimiche verranno effettuate nei laboratori specializzati per confermare la qualità e la purezza della sostanza.

Dopo l’arresto, la donna è stata condotta nella caserma dei Carabinieri per le formalità di rito e successivamente trasferita presso la casa circondariale di Uta.