Un aiuto per Bitti, Briatore apre un conto di solidarietà: “Finanzierò io la riapertura del panificio”

Un conto per aiutare Bitti devastata dall’alluvione. Il promotore dell’iniziativa di solidarietà il titolare del Billionaire di Porto Cervo Flavio Briatore. “Un’inondazione ha annullato il paese, è stato come un terremoto e ci sono 3 morti”, dichiara il noto manager piemontese, “io ripristinerò il panificio, metterò i fondi a disposizione per farlo ripartire in tempi tecnici minimali, me ne occuperò io, anche voi date una mano vera. A questo fine ho aperto un conto presso il Banco di Sardegna di Bitti dedicato alla raccolta fondi in questo triste frangente che possa, da parte di noi singoli privati, imprese o Gruppi Imprenditoriali, consentire la creazione di un fondo da destinare a contemperare le emergenze causate dall’alluvione di pochi giorni fa”.

Il conto è già attivo e sarà gestito dall’associazione Mamaoro , presente sul territorio e gestita dalle figure di Diego Manca, Daniele Manca, Nunzia Burrai, Saverio Mameli, Melchiorre Manca, Diego Orunesu i quali si occuperanno di ridistribuire i fondi alla cittadinanza colpita da questa immane tragedia.

“Donare è semplice cliccare sul mio link bio (https://gf.me/u/za2rvd)”, conclude Briatore, “vi chiedo di essere generosi”.