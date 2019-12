Birra artigianale made in Sardegna e cibo di qualità: a Cagliari apre Doppio Malto

Diciotto etichette di produzione propria e un menù pensato per accontentare anche i palati più esigenti in un locale che offre divertimento e svago ad ogni ora del giorno. Aspettando l’inizio del 2020 quando la produzione si sposterà proprio nell’isola, con la prima cotta del nuovo birrificio Doppio Malto di Iglesias. Appuntamento il 17 dicembre dalle 19 per la serata di inaugurazione del locale in viale Marconi 173.

Dopo il locale di Olbia, inaugurato nel luglio scorso, Doppio Malto apre un nuovo ristorante a Cagliari, in viale Marconi 173. L’apertura al pubblico è fissata per il 18 dicembre alle ore 12, ma già da martedì 17 dicembre alle 19 le porte del locale si apriranno per la grande festa di inaugurazione rivolta a tutta la città: tra assaggi di birre artigianali, sfizi e tanta musica dal vivo.

IL LOCALE IN VIALE MARCONI. La formula è quella collaudata che in questi anni ha fatto del marchio un punto di riferimento per gli amanti della birra artigianale e del tempo di qualità: 18 etichette artigianali di produzione propria, che hanno collezionato oltre 100 premi internazionali nel corso degli anni, e tanti spazi dedicati al gioco e al relax per adulti e bambini: grandi tavoli, poltrone, angoli di relax, freccette, tavoli da biliardo e calciobalilla. Senza dimenticare, ovviamente, il cibo di qualità: carni alla brace, dolci fatti in casa, burger di carne fresca e ricette in cui la birra stessa è un ingrediente speciale.

IL MENU DOPPIO MALTO. Il menù di Doppio Malto prevede proposte sia per il pranzo che per la cena. Come il galletto alla birra, marinato con spezie e glassato con la OakPils, una classica bionda stile pils ad alta fermentazione. Oppure il controfiletto di Black Angus: oltre 200 grammi di carne cotta alla brace e rifinita con sale Maldon e olio EVO. Non mancano le opzioni anche per i vegetariani, come il burger melanzana panata e Bufala o la focaccia Mortadella e stracciatella. Gli amanti di burger potranno sbizzarrirsi scegliendo tra oltre dieci proposte, dal classico Bacon e cheddar al più particolare Stracciatella e ‘nduja calabrese. Il mastro birraio vieta di non concludere con un dolce, scegliendo tra le numerose proposte tutte fatte in casa, come il gustosissimo Birramisù, bianco tiramisù con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Old Jack e polvere di cioccolato.

DOPPIO MALTO E LA SARDEGNA.Doppio Malto è un marchio di ristorazione, con sedici locali in tutta Italia, ma anche una realtà produttiva: tutte le birre artigianali servite nei locali provengono infatti dal birrificio di Erba. Un nuovo birrificio è in costruzione proprio in Sardegna, vicino ad Iglesias, ed entrerà in funzione all’inizio del 2020. La capacità produttiva iniziale di due milioni di litri si attesterà a regime intorno ai cinque milioni, portando di diritto Doppio Malto tra i primi produttori di birra artigianale sul suolo italiano. Il nuovo birrificio, progettato con attenzione costante al contenimento dei consumi di energia e acqua, occupa una superficie di 4.500 metri quadrati e prevede un reparto per la birra in fermentazione aperta, in stile tedesco. Frutto di un investimento di circa 6 milioni di euro, occuperà circa una trentina di persone tra dipendenti e indotto.

DOPPIO MALTO CAGLIARI

Viale Marconi 173

Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 24. Venerdì e sabato dalle 12.00 alle 02.00

Per info e prenotazioni: cagliari@doppiomalto.com

Facebook: doppiomalto.cagliari

Instagram: doppiomalto_people