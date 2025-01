Tragedia nelle scorse ore nella chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Un bimbo di circa un mese è stato ritrovato senza vita nella culletta termica della chiesa. A scoprire il corpicino questa mattina un addetto della parrocchia. Stando alle prime informazioni, il bimbo potrebbe essere morto a causa della porta lasciata aperta. Le rigide temperature di questo periodo potrebbero infatti aver causato il decesso del neonato. Don Antonio Ruccia, come riporta Ansa, spiega che il suo cellulare collegato alla culla non ha squillato. Al vaglio degli inquirenti quindi le ipotesi sono varie: il piccolo potrebbe essere stato messo nella culletta già morto oppure il meccanismo della stessa non ha funzionato. Sul posto anche la polizia scientifica per i vari rilievi e probabilmente la Procura di Bari deciderà di disporre l’autopsia già nelle prossime ore. Sotto esame delle forze dell’ordine anche le telecamere di video sorveglianza per cercare nuovi preziosi dettagli e capire cosa possa essere accaduto.