Bimbo di due anni trovato morto con segni di violenza, fermato il padre. I dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Un bimbo di due anni è stato trovato morto dalla polizia stamattina alle 6 in un appartamento al piano rialzato di uno stabile al civico 22 di via Ricciarelli a Milano, nella zona popolare del quartiere San Siro: fortemente sospettato dell’omicidio il padre, il 25enne di origini croate Alica Hrustic.

E’ stato lui stesso a dare l’allarme, telefonando al 112 parlando di problemi respiratori, per poi però abbandonare subito l’appartamento e lasciando la moglie – una 23enne anche lei croata, incinta, poi portata in Questura per essere sentita – da sola ad aspettare l’arrivo dei soccorsi. Giunti sul posto, i soccorritori del 118, gli agenti hanno trovato solo la madre in lacrime e il bimbo riverso sul divano con evidenti segni di percosse e i piedi fasciati, senza segni di vita. Gli investigatori della polizia di Stato si sono quindi subito messi alla ricerca del padre e dopo alcune ore di ricerche l’uomo è stato rintracciato e fermato in un altro appartamento, in zona Giambellino”.

