Bimbo di 8 anni muore schiacciato da un tavolo di metallo in garage

Una tragedia domestica immane per una famiglia campana di Montemarano, in provincia di Avellino. Domenico Gallucci, un bellissimo bambino di 8 anni, è morto ieri sera schiacciato da un tavolo di ferro mentre si trovava nel garage dell’abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo stava per uscire con la famiglia quando una taglierina per metallo lo ha schiacciato, facendogli battere forte la testa a terra. Purtroppo, ogni soccorso per il piccolo è stato inutile, è morto praticamente sul colpo. Trattandosi di un incidente, la famiglia è sollevata da responsabilità in merito ai fatti.