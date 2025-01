Una tragedia per la famiglia di un bimbo di soli 5 mesi, deceduto al Gaslini di Genova dopo un ricovero per febbre e difficoltà respiratorie. Purtroppo, le cure dei sanitari non sono riuscite a salvare la vita al piccolo, che è morto poco dopo il ricovero. Stando alle prime informazioni, un’infezione da meningococco sarebbe stata fatale per il neonato, ma a chiarirlo sarà l’autopsia, disposta dallo stesso ospedale.

“L’Istituto Giannina Gaslini esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del bambino, deceduto nella notte. Il piccolo era arrivato in condizioni di salute gravissime dal Pronto soccorso della Spezia”- si legge in una nota del Gaslini. “Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Tutto il personale si stringe con affetto intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.