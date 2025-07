Ore di tensione e preoccupazione per Alain Bernard Ganaos, il bambino di 5 anni scomparso nella serata di ieri al camping ‘Por la mar’, nella frazione Latte a Ventimiglia. Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe allontanato mentre il papà stava montando la tenda. La famiglia era infatti arrivata da poco al camping. Ciò che preoccupa particolarmente la famiglia è che il bimbo è autistico e non parla, quindi potrebbe non spiegarsi e non rispondere a chi lo sta cercando.

Al momento, è stato interrogato un uomo in qualità di testimone, che è stato rintracciato grazie ai cani molecolari. Avrebbe raccontato di aver sentito chiamare “papà, papà”, di aver visto il bambino solo e di averlo “accompagnato ad un bivio”. Ma io racconto non convince del tutto gli inquirenti.

La casa è stata intanto posta sotto sequestro. “Abbiamo subito attivato le ricerche – ha detto il vice comandante dei vigili del fuoco di Imperia, Alessandro Giribaldi – cercando di coinvolgere il maggiore numero possibile di persone. Ci sono impegnate tutte le forze dell’ordine e ieri sera siamo arrivati a cercarlo in quasi 80 persone”. Le ricerche, proseguite per tutta la notte, hanno coinvolto droni, elicotteri, unità cinofile e sommozzatori.

