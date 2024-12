Tragedia questo pomeriggio alla periferia di Roma, nel quartiere Collatino. Un bambino di soli 11 anni, Valerio, è precipitato dalla finestra della sua camera. Un volo dal decimo piano che non ha lasciato scampo al piccolo, trasportato d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù dove purtroppo è morto poco dopo il ricovero. Stando alle prime informazioni sulla tragica vicenda, il bimbo di trovava in casa in compagnia della sua baby sitter. Un testimone racconta di aver sentito le urla di altre persone e del padre del bambino, appena rientrato a casa, che ha visto Valerio in terra nel parchetto dove è caduto. Sulla tragedia indaga la polizia per far luce su ciò che possa essere successo in quei drammatici momenti.