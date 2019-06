Bimbo curato con omeopatia e poi morto per otite, condannati i genitori

Un caso che fa discutere, quello raccontato dal nostro giornale partner Quotidiano.net :”Condannati a tre mesi, pena sospesa, i genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bambino di Cagli morto a 7 anni per una otite curata con rimedi omeopatici, secondo i consigli di un medico. L’otite era degenerata in encefalite, poi il bambino era spirato al Salesi il 27 maggio 2017, dove era arrivato in gravi condizioni ed era stato subito operato.

La condanna è stata decisa oggi dal gup Paola Moscaroli (si procedeva con il giudizio abbreviato) confermando i tre mesi chiesti anche dal pm Daniele Paci.

La coppia, Marco Bonifazi e Maristella Olivieri, era presente alla lettura del dispositivo in aula, assistiti dall’avvocato Federico Gori. Concorso in omicidio colposo l’accusa per i due genitori. Per il medico omeopata Massimiliano Mecozzi(che non aveva chiesto riti alternativi) il giudice ha deciso il rinvio a giudizio e il processo per lui si aprirà il 24 settembre”.

