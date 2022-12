Bimbi senza cure al Microcitemico di Cagliari, in azione i Nas: l’inchiesta va avanti

C’è una novità legata alle indagini sulle mancate cure a sette bambini del Microcitemico di Cagliari, partita in seguito all’esposto della presidentessa, dell’Asgop Francesca Ziccheddu, presentata ad agosto. Da qualche giorno sono entrati in azione anche i Nas. Il pm Andrea Vacca, al momento, non ha ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati, mentre i genitori hanno continuato a protestare, anche da poco, per la situazione di caos che si vive nell’ospedale dei bambini, con la politica regionale che non riesce a trovare una soluzione: “Per il momento solo io sono stata sentita dai Nas, in quanto firmataria dell’esposto”, spiega, a Casteddu Online, la Ziccheddu. “Sono rimasta molto colpita, positivamente, per la rapidità della presa in carico della vicenda. Vogliono procedere seriamente e speditamente”.

I Nas hanno voluto sapere se la situazione fosse ancora grave “e se si stavano ancora ripetendo le procedure che saltano e i ritardi nelle refertazioni. Più in generale, avere un quadro della situazione per quanto riguarda la difficoltà di coordinare tre ospedali diversi”.