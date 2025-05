Tragedia nella notte a Marcianise, vicino Napoli. Una bimba di 6 anni si è sentita male mentre cenava con i genitori. La piccola è stata subito trasportata all’ospedale cittadino, ma è deceduta poco dopo.

La bimba era in cura all’ospedale Monaldi e la Procura di Santa Maria Capua a Vetere ha sequestrato tutte le cartelle cliniche della piccola. Disposta già l’autopsia per chiarire le cause della tragedia.