Biblioteca e Poetto nuovi, polo sportivo a Sa Forada e primo teatro: Quartu cambia con 30 milioni

Nove milioni per il nuovo Poetto, due e mezzo per il polo sportivo a Sa Forada, sette milioni e mezzo per creare un altro polo, quello dell’innovazione, nelle ex distillerie Capra, 4,5 milioni per le aree dedicate allo sport e alla riqualificazione della zona di Is Arenas-Sa Coda, con tanto di nuovo spazio per il mercatino settimanale all’aperto, 422mila euro per il palazzetto di via Beethoven che potrà ospitare anche competizioni internazionali, più chiese, scuole, caserma e piste ciclabili. I soldi messi in campo dal Comune di Quartu, calcolatrice alla mano, sono 31,8 milioni. Eccolo, il piano delle opere pubbliche approvato qualche giorno fa e raccontato, settimana dopo settimana, progetto dopo progetto, da Casteddu Online. Le imprese che si sono aggiudicate le gare sono anche sarde e i lavori, in più di un caso, sono già partiti. Una rivoluzione dal centro al litorale che riguarda sia i nuovi spazi a disposizione sia la viabilità, tra strade riqualificate e piste ciclabili. Nel mercato civico davanti al palazzo del Comune presto arriveranno le ruspe, l’idea è quella di trasferirlo in viale Colombo. Al suo posto, almeno in parte, potrebbe arrivare una biblioteca nuova, visto nell’elenco compaiono 725mila euro per la riconversione del primo piano dell’edificio. In caso contrario, quei soldi saranno destinati ad altre attività. Ci sono i denari per mettere in sicurezza la scuola primaria di via Firenze (187mila euro) e quella di via Milano (150mila). Due mense negli istituti di via Beethoven e via Tiziano costeranno, alle casse comunali, circa 700mila euro.

Duecentotrentaseimila euro per il nuovo ingresso e la scalinata della chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra, 489mila per il sagrato nuovo di Santa Maria degli Angeli a Flumini e 200mila euro per il restyling di una terza chiesa di Quartu, quella di San Benedetto. Ancora: poco più di un milione per il nuovo velodromo, con 120mila euro che arrivano proprio dal piano delle opere pubbliche e i restanti soldi dal Pnrr, 911mila euro per i lavori di messa in sicurezza della caserma dei carabinieri di via Milano, in attesa che l’ex asilo di via Boito ospiti il nuovo commissariato di polizia, 130mila euro per la ramagliatura di tutte le piste ciclabili della terza città della Sardegna e un piano di efficientamento energetico di quasi due milioni e mezzo per gli istituti scolastici di via Turati, via Cimabue e via Vico.