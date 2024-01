Bellezze del paese in mostra a Pula, via a “Domus antigas”

Pula – Le bellezze del paese in mostra domani, al via la seconda edizione di “Domus Antigas”, per l’occasione anche Villa Santa Maria potrà essere visitata, il Comune: “È bello vedere come i nostri giovani, con grande passione e impegno, e grazie alla collaborazione delle associazioni locali, dei commercianti e di tanti cittadini, siano riusciti a portare alla luce l’antico”. Una stratta collaborazione tra le varie generazioni al fine di valorizzare tutto ciò che di più bello è presente nel territorio: un format ampiamente sperimentato con successo e, ricalcando le orme di “Autunno in Barbagia, anche i centri del Sud Sardegna hanno deciso di mettere in vetrina tutto ciò che gelosamente viene conservato e custodito. Qualche giorno fa si è tenuto un incontro tra gli organizzatori, la Pro Loco Giovani con la Pro Loco locale, al quale hanno partecipato anche il sindaco Valter Cabasino e l’assessore al turismo Donatella Fa, per esporre le novità di questa seconda edizione di “Domus Antigas”. Tra queste, la possibilità di ammirare la splendida villa risalente alla prima metà del 1800, realizzata sui ruderi dell’antica chiesa omonima. Un evento culturale che mira a mostrare la bellezza del ricco patrimonio di Pula e della Sardegna, una celebrazione delle tradizioni dell’isola e un ottimo mix di arte e cultura. Dalle antiche radici del territorio alle sue sfumature moderne, insomma. Tanti gli intrattenimenti pensati anche per i bambini, laboratori e giochi del passato verranno realizzati proprio dai più piccoli.