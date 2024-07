Beccato a spacciare coca nella sua casa a Quartu, 53enne pregiudicato finisce ai domiciliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato trovato con 21 grammi di cocaina nella sua abitazione di Quartu, finita già da tempo nel mirino dei poliziotti, insospettiti da un continuo via vai di persone, anche a notte fonda. Paolo Cannas, pregiudicato 53enne, non nuovo a reati simili, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti poco prima dell’alba, riuscendo a recuperare alcune dosi di stupefacente che, presumibilmente, stavano per finire nelle tasche di clienti. Difeso dall’avvocato Stefano Piras, Cannas ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari. Il prossimo 23 maggio tornerà in tribunale a Cagliari davanti al giudice.