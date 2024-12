Sono stati ritrovati nella notte i corpi dei due giovani in località Santu Lianu. Dai primi accertamenti, la causa del decesso sembrerebbe riconducibile a un tragico incidente di caccia. In base a una prima ricostruzione, l’uno avrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo e, successivamente, si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile da caccia di proprietà dell’amico Desogus (in foto), unico titolare di porto d’armi.

L’allarme era stato lanciato dai familiari dei due giovani che, a tarda sera, non avevano ancora fatto rientro a casa. Nelle ore successive alla scomparsa, il triste epilogo.