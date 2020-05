Barumini, arrivano 500mila euro per un nuovo canale di guardia anti alluvioni

Il Comune di Barumini ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro da parte della Regione Sardegna finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico della zona Hi4.

L’intervento, nello specifico, riguarderà la realizzazione di un canale di guardia nella zona di San Nicola, che si ricongiungerà a quello esistente, che permetterà di far defluire l’acqua verso il Rio Mannu in agro di Bau Perdu, evitando che si riversi all’interno del centro abitato.

“Nonostante il periodo, arrivano buone notizie per la messa in sicurezza del nostro paese – spiega il sindaco Emanuele Lilliu – questo finanziamento ci permetterà non solo di risolvere la criticità immediata nella zona di San Nicola, ma è nostra intenzione, partendo da questo canale lungo la provinciale, ricollegarci fino alla zona di Santa Chiara, cercando di intercettare anche gli importanti flussi d’acqua che dalla statale 197 si riversano nel canale di bonifica”.