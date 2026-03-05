In Sardegna solo 3 capoluoghi su 12 hanno approvato il Peba con delibera del Consiglio comunale, come stabilito dalla legge del 1986. È quanto emerge dall’indagine dell’Associazione Luca Coscioni che, a quarant’anni dall’introduzione dell’obbligo con la legge 28 febbraio 1986 n. 41, ha monitorato lo stato di attuazione nei Comuni capoluogo italiani per verificare il livello di accessibilità e inclusione nei territori. A Cagliari non risultano informazioni pubbliche sull’adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Il capoluogo sardo non ha risposto alle richieste di accesso agli atti presentate dall’Associazione Luca Coscioni e nei siti istituzionali non sono disponibili dati sullo stato del Piano, strumento previsto dalla legge per programmare gli interventi necessari a rendere città e servizi accessibili a tutti. Nell’isola risultano in regola Iglesias, che ha approvato il Piano con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 2025, Oristano con la delibera n. 57 del 2025 e Tortolì con la delibera n. 40 del 2025.

Nuoro ha invece adottato il Peba con delibera della Giunta comunale n. 172 del 2025, ma il documento dovrà essere ancora approvato dal Consiglio comunale. Sassari risulta in fase di realizzazione: con delibera di Giunta n. 107 del 2025 è stato istituito il gruppo di lavoro e con la n. 231 dello stesso anno è stato promosso il documento di indirizzo per la redazione del Piano relativo all’infrastruttura stradale.

Oltre a Cagliari, nessuna informazione è disponibile per Carbonia, mentre nei siti istituzionali e nelle sezioni Amministrazione trasparente non risultano dati relativi al Peba per Lanusei, Olbia, Sanluri, Tempio Pausania e Villacidro.

Il quadro regionale evidenzia quindi una situazione ancora molto arretrata, con la maggioranza dei capoluoghi che non ha adottato lo strumento previsto dalla legge ormai da quarant’anni o che non garantisce adeguata trasparenza su un piano fondamentale per l’accessibilità.