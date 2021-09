Barrali, donna ferita gravemente alla testa dal marito durante una lite: è in condizioni gravissime

Brutale aggressione in un appartamento di via Donori, a Barrali. Un uomo, stando alle prime informazioni al culmine di una lite, ha ferito gravemente la moglie, una 73enne, alla schiena e alla testa. L’aggressore ha utilizzato un attrezzo agricolo, forse una pala, e ha colpito più volte la donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione cittadina. L’uomo è stato subito fermato, la donna è stata trasportata a sirene spiegate all’ospedale Brotzu, dove è arrivata in gravissime condizioni. Le indagini dei militari vanno avanti per capire le esatte ragioni dell’improvvisa violenza e con quale oggetto l’uomo abbia ferito la moglie.

I medici hanno riscontrato ferite, numerose, all’altezza della colonna vertebrale e della testa, oltre che sul volto della donna.