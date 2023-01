Barbagia coperta di neve, isolata e senza corrente elettrica: linee telefoniche ko e 15 ore di blackout

Nevicate abbondanti in Barbagia. Uno spettacolo di grande suggestione, ma anche tantissimi disagi per le popolazioni. Il caso arriva in Parlamento. Il deputato Pd Silvio Lai, ha presentato un’interrogazione parlamentare denunciando che “ieri molti anziani e qualche bambino hanno sofferto il freddo e rischiato conseguenze per la propria salute”.

Attacchi dal centrodestra. “Quanto accaduto ad Aritzo, Belvì, Desulo, Seulo, Tonara e Esterzili, con interruzioni prolungate di energia elettrica e dei collegamenti telefonici, lo abbiamo già vissuto lo scorso anno quando la nevicata era stata più abbondante e violenta”, accusa Salvatore Deidda, deputato Fdi

“Ricordo che il Governo Draghi, rispondendo ad una mia interrogazione, annunciò interventi per potenziare le linee elettriche ed evitare questi persistenti black out. Invece, alla prima nevicata, Desulo e Tonara sono di nuovo isolate mentre negli altri comuni sembra essere tornata la normalità solo a notte inoltrata.

Grazie ai tecnici Enel prontamente intervenuti e che sono tutt’ora all’opera per ripristinare il servizio e chi sta lavorando per superare l’emergenza a tutti i livelli. Ma come è possibile che a distanza di un anno accadono gli stessi disagi? Non sono stati fatti gli interventi o gli stessi forse non sono sufficienti? Non è una novità che in quei comuni nevichi.

Solidarietà ai sindaci e alle comunità isolate che hanno rivissuto questo disagio. Sono veramente amareggiato”.