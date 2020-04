Bambini a passeggio nei parchi del 4 maggio, la ministra: “Dobbiamo attrezzarci, è la data che auspico”. Una buona notizia anche per tutti i bambini e le mamme sarde. “Quando rivedremo i bambini al parco con le nuove modalità? Non posso dirlo perché sono rispettosa come ministro della Repubblica ma anche come donna di scienza alle indicazioni che verranno prese, ma quello che dico è che da oggi dobbiamo mettere in campo il percorso per organizzare tutto questo. Perché così, il giorno in cui sarà possibile farlo, auspico che dal 4 maggio si inizi un percorso di apertura, dovremmo essere attrezzati”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Sky Tg24.ssegg