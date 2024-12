Dramma ieri ad Agropoli, in provincia di Salerno. Una bimba di soli 16 mesi è stata operata d’urgenza all’ospedale Santobono per un’emorragia cerebrale causata da un’ematoma epidurale. Stando alle prime informazioni, come riportato da Fanpage, l’emorragia sarebbe stata provocata da una caduta o comunque un trauma alla testa mentre stava giocando in casa. Ad avvertire immediatamente i soccorsi i genitori stessi della piccola, che è stata poi trasportata in elisoccorso al Santobono. Attualmente la bimba di trova ricoverata in rianimazione e le sue condizioni restano gravi con prognosi riservata. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.